Le comédien tunisien Helmi Dridi a remporté le prix du meilleur acteur lors de la sixième édition du Festival du film méditerranéen d’Annaba (AMFF), pour son rôle dans le long métrage « 13 Round » de Mohamed-Ali Nahdi, une fiction explorant la résilience et les luttes modernes.

Le projet “The Corner Where I Met You” de la réalisatrice Yasmine Bouabid a, de son côté, obtenu une mention spéciale dans la section dédiée à l’industrie cinématographique (catégorie premier film).

Le grand prix du festival, la Gazelle d’or, a été décerné ex aequo à deux films égyptiens : le long métrage “Aisha Can’t Fly Away” de Morad Mostafa et le court métrage “Le dernier des miracles” d’Abdel-Wahab Chawqi. Le film libyen “My Father and Qaddafi” de Jihan K. a, quant à lui, remporté le grand prix de la compétition documentaire.

Organisée du 24 au 30 avril 2026, cette édition a été marquée par la présence de trois Tunisiens au sein des jurys : le réalisateur Ibrahim Letaïef et l’actrice Souhir Ben Amara pour les longs métrages de fiction, ainsi que le producteur Mohamed Slim Hfaiedh pour les courts métrages.

Présenté en compétition officielle, « 13 Round » est le deuxième long métrage de Mohamed-Ali Nahdi, après quatre courts métrages. Ce drame d’une durée de 1h50, écrit par Sophia Haoues, réunit à l’écran Helmi Dridi (Kamel), Afef Ben Mahmoud (Samia) et Lamine Nahdi.

Le récit suit le parcours de Kamel, un ex-boxeur, dont la vie bascule lorsque son fils est diagnostiqué d’une tumeur. Le film a déjà été sélectionné et récompensé dans plusieurs manifestations internationales, notamment au Caire (Égypte), à Shiraz (Iran) et à Tallinn (Estonie).

En Tunisie, « 13 Round » a été présenté lors d’une séance spéciale hors compétition lors de la 36ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC, 13-20 décembre 2025).

Cette coproduction internationale associant la Tunisie, Chypre, le Qatar et l’Arabie saoudite bénéficie du soutien du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI).