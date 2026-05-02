L’Orchestre symphonique tunisien, dirigé par le maestro Chady Garfi, se produira le 4 mai au Théâtre de l’Opéra d’Alger, Boualem Bessaih, dans le cadre du 15e Festival Culturel International de Musique Symphonique d’Alger , a annoncé le Théâtre de l’Opéra de Tunis.

Cette participation s’inscrit dans une volonté de renforcer les échanges culturels et de confirmer la « solidité des liens créatifs » entre la Tunisie et l’Algérie, a souligné l’institution relevant du ministère des Affaires culturelles.

Ce rendez-vous vise à promouvoir la scène symphonique nationale à l’international, a indiqué la même source, la présentant comme un vecteur d’ouverture et une « expression raffinée de l’identité culturelle » nationale.

À l’invitation de la ministre algérienne de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a assisté jeudi soir à l’ouverture de cette 15e édition qui se tient jusqu’au 7 mai 2026, a annoncé son département. Le coup d’envoi de cette édition a été marqué par une prestation de l’Orchestre symphonique algérien sous la direction du maestro Lotfi Saidi.

La présence de la ministre des Affaires culturelles à Alger s’inscrit principalement dans le cadre de sa participation aux « Rencontres afro-méditerranéennes de la pensée », tenue du 28 au 30 avril sous le thème « Augustin : dimension algérienne, africaine et méditerranéenne ».

Le Festival Culturel International de Musique Symphonique d’Alger est un événement artistique consacré à la promotion de la musique classique et symphonique. Créé en 2009 à l’initiative du ministère de la Culture et des Arts d’Algérie, il se tient chaque année à Alger, réunissant des orchestres nationaux et internationaux.