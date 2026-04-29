L’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alecso) a officiellement accrédité, mardi à Tunis, le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE) au sein de son réseau d’institutions culturelles “créatives et durables”, lors d’une cérémonie organisée au siège de l’organisation.

Selon un communiqué du TICDCE, cette accréditation s’inscrit dans le cadre d’un programme consacré à l’évaluation et à la labellisation d’institutions culturelles arabes répondant à des critères liés à la créativité, à la durabilité, à la qualité et à la gouvernance.

Le directeur général de l’Alecso, Mohamed Ould Amar, a indiqué que cette initiative vise à renforcer les performances des institutions culturelles arabes et à favoriser les échanges d’expériences et de bonnes pratiques à l’échelle régionale.

Il a souligné que le TICDCE figure parmi les expériences arabes dans le domaine de l’économie culturelle numérique, notamment à travers des projets associant culture, innovation technologique et accompagnement des industries créatives.

Le directeur général de l’Institut de Traduction de Tunis, Tawfik Grira, représentant la ministre des Affaires culturelles Amina Srarfi, a affirmé que cette reconnaissance reflète l’orientation de la Tunisie vers le développement d’une économie culturelle fondée sur l’innovation numérique et le soutien aux jeunes créateurs.

La directrice générale du centre, Saloua Abdelkhalek, a estimé que cette accréditation constitue un encouragement à poursuivre les programmes de formation, d’accompagnement des startups culturelles et de développement des compétences numériques dans le secteur culturel.

Selon les organisateurs, l’intégration du TICDCE dans ce réseau d’excellence culturel arabe repose notamment sur des principes liés à la transparence, à la participation, à l’ouverture aux expériences internationales et à la promotion de modèles innovants de gouvernance culturelle.

Créé en 2019 sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles, le TICDCE développe des programmes liés aux industries culturelles numériques, à l’innovation et à l’accompagnement des startups culturelles.