Les composantes de la première tranche relative au projet de réhabilitation de la cité Ennour, à Kasserine-ville, viennent d’être achevées.

L’approbation temporaire a été accordée aux composantes du projet s’inscrivant dans le cadre du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers populaires, pour la période 2012-2016, a fait savoir, jeudi 8 courant, le coordinateur des projets de l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU), à Kasserine, Ridha Zaidi.

La réception définitive du projet qui est supervisé par l’ARRU est prévue pour le début de l’année 2019, après la levée de certaines réserves.

Les travaux du projet ont été lancés en mai 2015, avec un coût de 19 millions dinars.

Le projet comprend l’aménagement de 144 mille m2 des voiries, dans les cités Ennour Est et Ouest 1 et 2, l’installation de l’éclairage public, l’extension et la rénovation du réseau d’évacuation des eaux usées et l’extension des réseaux d’eau potable et d’évacuation des eaux pluviales.

Les quartiers de la Cité Ennour EST (Essalem 1 et 2, El Fath 1, 2 et 3, El Manar) bénéficieront de travaux de réhabilitation, dans le cadre de la deuxième tranche du projet de réhabilitation de la cité Ennour pour un coût estimé à 28 millions dinars, projet prévu dans le programme de développement régional 2016-2020. La date de démarrage des travaux n’a pas encore été fixée.

La première tranche du projet de la réhabilitation de cité Ennour avait été approuvée, lors des conseils ministériels du 26 septembre et du 9 octobre 2012, consacrés à l’étude des perspectives de développement dans le gouvernorat de Kasserine.