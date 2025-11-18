Une journée scientifique consacrée à l’avenir de l’agriculture périurbaine en Tunisie se tiendra le 26 novembre 2025 à Tunis.

Cette manifestation est organisée conjointement par le Laboratoire gouvernance et développement territoriaux (GDT) de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis (FSHST), relevant de l’Université de Tunis, et par l’Institut Supérieur des Technologies de l’Environnement, de l’Urbanisme et du Bâtiment (ISTEUB) de l’Université de Carthage. Elle vise à répondre à l’urgence de préserver les terres agricoles menacées par l’expansion urbaine, la pression foncière et les effets croissants du changement climatique, qui compromettent directement la sécurité alimentaire des grandes agglomérations tunisiennes.

Face à l’érosion des espaces productifs autour des villes, les organisateurs appellent à une réforme urgente de la gouvernance territoriale, souvent fragmentée entre les politiques agricoles, urbaines et environnementales.

Selon le site web de la FSHST, les débats s’articuleront autour de cinq grandes thématiques : “l’impact de l’urbanisation sur les structures rurales et les dynamiques de production”, “le rôle de l’agriculture périurbaine dans les circuits d’approvisionnement et les systèmes alimentaires locaux”, “les innovations en agroécologie, en économie circulaire et en gestion de l’eau pour renforcer la résilience face au climat”, “l’articulation entre agriculture et aménagement du territoire”, ainsi que “les trajectoires et adaptations des agriculteurs face aux contraintes économiques, environnementales et foncières”.

L’objectif ultime est de promouvoir des pratiques agricoles durables, une planification urbaine intégrée et des systèmes alimentaires locaux résilients. Il s’agit aussi de renforcer la sécurité alimentaire des villes et d’orienter les politiques publiques vers une gestion équitable et durable des espaces périurbains, jugés cruciaux pour l’avenir de la Tunisie.