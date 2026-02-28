À l’aube du XXe siècle, l’imagination débordante des prospectivistes dessinait un monde où la machine triomphait de la physique. Entre aviation individuelle et utopies électriques, plongée dans les prédictions fascinantes – et parfois erronées – de nos ancêtres sur le XXIe siècle.

Le début du XXe siècle fut une époque charnière, marquée par une foi inébranlable dans le progrès technique. En 1910, alors que l’aviation en était à ses balbutiements, la perception du futur était radicalement différente de notre réalité actuelle.

La Conquête Totale de l’Air

En 1910, l’imagination populaire plaçait 2010 sous le signe de la locomotion aérienne individuelle. Loin du transport de masse que nous connaissons, l’avion était perçu comme une extension de la bicyclette. Les observateurs de l’époque imaginaient des « agents de la circulation » suspendus à des hélices et des facteurs livrant le courrier directement aux fenêtres des étages.

L’Électricité : Le Remède Universel

L’électricité était vue comme la solution à tous les maux. Le concept de « travail manuel » devait disparaître au profit de la commande mécanique. Les prédictions allaient jusqu’à imaginer des machines transmettant les connaissances directement dans le cerveau des élèves via des casques électromagnétiques, ou des presses à boutons automatisant la préparation des dîners.

La Ville Verticale et Hygiéniste

La métropole de 2010 devait être une cité de verre et d’acier, débarrassée de la pollution organique des chevaux. Les visionnaires prévoyaient des trottoirs roulants, des immeubles reliés par des ponts suspendus, et surtout, une maîtrise totale de la météo grâce à des canons à nuages ou des toits rétractables sur des villes entières.

L’Hyper-connectivité et la Paix Universelle

Le « téléphonoscope », ancêtre imaginaire de nos outils de visioconférence, devait abolir les distances. Un homme d’affaires parisien devait pouvoir surveiller ses usines en Chine en temps réel. Cette compréhension mutuelle par la technologie devait, selon eux, mener à une paix universelle. Une prédiction cruellement contredite par les événements de 1914.