Une feuille de route sur la politique nationale sanitaire en Tunisie à l’horizon 2030 sera élaborée en mai 2019, a indiqué, jeudi 8 novembre, Héla Ben Smia, membre du Comité technique du dialogue sociétal.

Citée par la TAP en marge d’un atelier tenu à Tunis sur la politique nationale de santé en Tunisie, Ben Smia a indiqué que cette feuille de route sera présentée au ministère à l’issue de la clôture des travaux de la 2e phase du dialogue sociétal sur la santé.

Selon elle, les recommandations prévues par cette feuille de route seront inscrites dans les plans de développement au titre des prochaines années.

Cette feuille de route sera un accompagnement à l’élaboration d’une politique nationale pour la santé à moyen et long terme.

Elle comprend pour un horizon de 10 à 15 ans, une vision de l’état de santé de la population et du système de santé pour réduire les inégalités et renforcer la solidarité en matière de santé et tiendra compte des objectifs pour le développement durable.