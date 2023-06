Le groupe confère une fonctionnalité élevée à ses produits. Il use également de la composante esthétique à tous ses niveaux de gamme. A présent, il adhère à un référentiel de valeurs. Pari bien dans l’air du temps pour un marketing évolutif et commercialement conquérant.

Le 1er et 2 juin la marque Grohe, producteur de sanitaire de robinetterie ainsi que d’accessoires de cuisines et salles de bains, relevant du groupe japonais Lixil, organisait son évènement commercial de l’année 2023, ‘’Grohe X Professional’’ au Portugal. Plus de 80 journalistes de pays européens, d’Afrique et de la région MENA ont pris part à cette manifestation. Cet évènement est organisé en prélude au lancement d’une vaste campagne commerciale que la marque entend réaliser sur les marchés précités. Nous avons couvert l’évènement et nous le présentons non comme un reportage mais comme une étude de cas de déploiement d’une politique marketing qui marque des points.

Albergaria, un site industriel RSE

L’évènement a démarré, le premier jour, par une visite du site de production Grohe à Albergaria, zone industrielle proche de la ville de Porto. L’usine est aux normes des certifications internationales en matière de qualité et de préservation de l’environnement. L’unité est dotée d’une centrale photovoltaïque de 1 MW. Sur le process de production deux opérations particulières sont minutieusement réalisées. Et c’est le secret maison. Il s’agit du nickelage des pièces lequel leur confère une résistance à la corrosion. Ensuite du chromage qui leur procure une brillance élevée. Et ces deux aspects sont pour Grohe, une marque de fabrique.

Une gamme de produits revisitée et enrichie

Grohe avait reprofilé sa gamme ‘’Grohe Professionnal’’ en profondeur. Les fonctionnalités de tous les produits sont améliorées notamment en matière de température, de pression et de nature des jets. La marque a introduit une composante esthétique de toute beauté avec la gamme ‘’Phantom Black’’ en domestiquant, ce matériau noble, d’allure raffiné, le graphite. Une innovation est à saluer avec la ‘’Grohe Tempesta’’, une douche avec une vaste sortie d’eau en jets variés destinée aux SPA et qui est d’un design bien agréable. Et la révélation est sans doute, la douche Everstream, dite Endless Shower, la douche perpétuelle. En effet elle économise, dans des proportions sensibles, l’eau et l’électricité. Il s’agit d’une technologie développée par la marque qui colle au souci universel de transition écologique. Ce sera d’un effet concurrentiel, déterminant. L’appareil sera commercialisé au printemps 2024.

La ruse marchande pratique

L’évènement s’est poursuivi, à la deuxième journée, par la visite du nouveau Showroom de Grohe, à Lisbonne. Cet espace est conçu sur le mode ‘’Touch&Try’’ avec toutefois une touche superbement innovante. Tous les ensembles de produits présentés en variétés d’assortiments. Chaque accessoire est présenté in situ de sorte qu’il est facile de l’imaginer chez soi. De plus comme les installations sont branchées on peut tester les fonctionnalités des produits sur place. L’agencement de cet espace est, en toute vraisemblance, le résultat d’une concertation technique entre les designers de Grohe et les architectes ainsi que les décorateurs d’intérieur. En réalité le client pour choisir, n’a plus qu’à suivre son penchant individuel pour choisir et passer commande. Cette astuce enrichit le concept le faisant passer à ‘’Touche & Try and…order’’. Et c’est bon pour le business.

L’avantage concurrentiel

On pourrait croire que ces fastes de communication sont des caprices de grandes marques. En réalité, cette combattivité concurrentielle est un défi existentiel. Se trouvant en pointe Grohe fait tout pour s’y maintenir. Par la même elle fait montre de sa vitalité économique.

La rationalité marketing s’explique. Grohe s’applique à proposer des produits fiables, ce qui construit le lien de confiance avec sa clientèle. Elle y introduit la composante pragmatique car la marque gère une académie de formation pour les installateurs. Et cette prise en mains technique est commode pour les clients. Ensuite la marque use de l’esthétique pour séduire la clientèle. Désormais elle adhère à la dynamique de la transition écologique en usant d’innovations de rupture comme c’est le cas avec la douche ‘’Everstream’’, celle-ci inaugure l’hygiène durable, dite ‘’Sustainable Showering’’. Cela permet à la marque de faire évoluer son slogan de ‘’Pure Fraude am Wasser’’, comprenez la pure joie de l’eau à ‘’The Future of Water’’, interrogation en échos avec les attentes de l’humanité quand au à la disposnibilité de cette substance vitale à l’avenir. Et cette inflexion marketing et technologique donne un deuxième souffle à l’entreprise. Outre qu’elle finit par enthousiasmer la clientèle et la rendre captive. Et cela booste le business !