Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche appelle, dans un communiqué publié jeudi 23 mars 2023, les consommateurs à acheter les produits d’origine animale contrôlés par les services vétérinaires et conformes aux normes sanitaires et d’hygiène (certifiés), au cours du mois de Ramadan.

Le département de l’Agriculture exhorte les consommateurs à éviter les viandes provenant de l’abattage anarchique, et n’acheter donc que celles portant le tampon sanitaire.

S’agissant des produits de pêche, le ministère recommande d’acheter les produits conditionnés provenant des circuits de distribution organisés, couverts de glaçons lors de leur exposition à la vente et qui sentent la mer, et d’éviter donc les produits non protégés et exposés au soleil.

Pour les conserves de thon industrialisés, le ministère appelle à acheter celles produites par les établissements disposant de la certification sanitaire, tout en vérifiant l’étiquetage et les dates de péremption.

Pour le lait et dérivés, il est primordial, selon le ministère, d’acheter les produits industrialisés par les structures disposant de la certification vétérinaire et d’éviter le lait frais non stérilisé.