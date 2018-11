Orange Tunisie a inauguré, mercredi 6 novembre 2018, la Boutique Orange Habib Bourguiba «Smart Store» en présence de Chedly Bouallègue, gouverneur de Tunis, Beatrice Mandine, directrice exécutive communication et marque du Groupe Orange, Ludovic Pech, chief financial officer – Orange/MEA, Jean François Rodriguez, directeur de la marque du Groupe Orange, Thierry Van Den Brule, directeur planning stratégique à la direction de la marque du Groupe Orange, Mickael Faure, directeur de la stratégie de la marque et performance du Groupe Orange et Nafissatou Dia, directrice de la communication Orange Mea.

Ce nouveau concept du Groupe Orange offre un lieu chaleureux et digital qui permet aux clients une nouvelle expérience achat à travers l’accès aux outils numériques innovants et une invitation à la découverte. L’expérimentation, le conseil et la prise en main directe sont des leviers cruciaux de la nouvelle boutique d’Orange, qui invite sans cesse au test et à l’interaction. Cet appel à la découverte offre au client la possibilité de s’approprier complètement les solutions innovantes qu’Orange met à sa disposition.

A cette occasion, Thierry Millet, directeur général d’Orange Tunisie, a déclaré : «Étant conscient que nos boutiques sont la vitrine de notre marque Orange et représentent un gage de proximité pour nos clients, nous avons fait le choix dès le début de l’année 2018 d’investir massivement dans la rénovation de notre réseau de vente directe qui compte 24 boutiques à travers un programme ambitieux. Aujourd’hui et grâce à l’effort de nos équipes nous avons réussi la transformation de 10 boutiques en s’inspirant du concept Smart store, 6 autres sont encours de travaux et seront ré-ouverts avant la fin de l’année, d’autres suivront en 2019. »

Pour sa part, Beatrice Mandine a affirmé que «c’est important pour Orange, qui est une marque proche de ses clients, qui est singulière, qui a une histoire et qui veut simplifier la technologie, d’avoir un bel écrin dans l’avenue principale de Tunis». «C’est important d’être bien placé et de pouvoir bien accueillir nos clients», a-t-elle expliqué.

Elle a rappelé qu’Orange est une marque singulière créée en 1994, qui a une histoire et qui a toujours travaillé sur sa singularité, simplicité et dynamisme. Orange est une marque mondiale présente dans 30 pays.