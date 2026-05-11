Un peu plus dâ€™un an aprÃ¨s son lancement, le projet Â« Master Repair Â», portÃ© par Orange Afrique et Moyen-Orient en partenariat avec la Deutsche Gesellschaft fÃ¼r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, confirme la force dâ€™une coopÃ©ration engagÃ©e en faveur de lâ€™emploi des jeunes et de lâ€™Ã©conomie circulaire.

DÃ©ployÃ© au Maroc, en Tunisie, au SÃ©nÃ©gal et en Ã‰gypte, ce programme vise Ã former des jeunes et Ã gÃ©nÃ©rer plusieurs centaines dâ€™emplois dâ€™ici 2027, grÃ¢ce Ã des formations spÃ©cialisÃ©es dans la rÃ©paration de dispositifs Ã©lectroniques ainsi que dans lâ€™installation et la maintenance de panneaux solaires et de fibre optique.

Ã€ mi-parcours, le projet a dÃ©jÃ permis Ã 285 jeunes dâ€™acquÃ©rir des compÃ©tences concrÃ¨tes et directement mobilisables. Il dÃ©montre sa capacitÃ© Ã transformer lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™emploi pour les publics les plus vulnÃ©rables, avec 26 % de femmes parmi les bÃ©nÃ©ficiaires et 81 personnes en situation de handicap accompagnÃ©es, soit prÃ¨s dâ€™un tiers des participants.

Fort du succÃ¨s des premiÃ¨res cohortes, le projet entre dÃ©sormais dans une phase clÃ© dÃ©diÃ©e Ã lâ€™insertion professionnelle. Les efforts vont sâ€™intensifier pour accompagner les bÃ©nÃ©ficiaires vers lâ€™emploi, que ce soit par lâ€™intÃ©gration dans le marchÃ© du travail ou par le dÃ©veloppement de leurs propres activitÃ©s, en soutenant lâ€™entrepreneuriat et lâ€™auto-emploi dans les mÃ©tiers de la rÃ©paration et de la maintenance.

Ce succÃ¨s repose sur un partenariat Ã©troit entre Orange Afrique et Moyen-Orient et la GIZ, dans le cadre du programme develoPPP, commissionnÃ© par le MinistÃ¨re fÃ©dÃ©ral allemand de la CoopÃ©ration Ã©conomique et du DÃ©veloppement (BMZ) et soutenu par lâ€™Initiative spÃ©ciale Â«Â Emploi dÃ©cent pour une transition justeÂ Â». Ensemble, les deux partenaires conjuguent leurs expertises pour rÃ©pondre aux enjeux dâ€™employabilitÃ©, dâ€™inclusion et de transition vers une Ã©conomie plus durable.

Elisabeth Richter, Cheffe de Programme develoPPP for JobsÂ dÃ©clare : Ces rÃ©sultats Ã mi-parcours tÃ©moignent de lâ€™impact concret de notre partenariat de dÃ©veloppement avec le secteur privÃ©, mis en Å“uvre aux cÃ´tÃ©s de Orange, ainsi que de notre ambition commune en faveur dâ€™un dÃ©veloppement inclusif et durable. Ensemble, nous agissons concrÃ¨tement pour Ã©largir les perspectives des jeunes, en particulier des femmes et des personnes en situation de handicap, grÃ¢ce Ã lâ€™acquisition de compÃ©tences dâ€™avenir, au renforcement de leur employabilitÃ© et Ã un meilleur accÃ¨s Ã des opportunitÃ©s professionnelles durables.

Asma Ennaifer, VP RSE, Communication et Orange Digital Center, Orange Afrique et Moyen-Orient, ajoute : Â« Ce partenariat de longue durÃ©e avec la GIZ reflÃ¨te la force dâ€™une collaboration stratÃ©gique au service du dÃ©veloppement Ã©conomique et social des populations. Ensemble, nous construisons des solutions durables qui rÃ©pondent aux besoins du marchÃ© et contribuent Ã une Ã©conomie plus inclusive et rÃ©siliente Â»

Avec Â« Master Repair Â», Orange et la GIZ poursuivent une ambition commune : accompagner les jeunes vers des emplois durables et contribuer Ã un dÃ©veloppement Ã©conomique plus inclusif dans les pays dâ€™intervention.

Ã€ propos d’OrangeÂ

Orange est lâ€™un des principaux opÃ©rateurs mondiaux de tÃ©lÃ©communications. Le Groupe ambitionne dâ€™Ãªtre le partenaire de confiance pour la vie numÃ©rique du quotidien en offrant aux particuliers, aux entreprises et aux communautÃ©s une connectivitÃ© fiable et des services innovants. Ã€ fin 2025, Orange connecte 340 millions de clients (incluant MasOrange) dans 26 pays et a rÃ©alisÃ© 40,4 milliards dâ€™euros de chiffre dâ€™affaires.

Acteur de confiance, Orange sâ€™appuie sur lâ€™excellence de ses rÃ©seaux trÃ¨s haut dÃ©bit pour dÃ©ployer des infrastructures numÃ©riques en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Le Groupe est leader europÃ©en de la fibre avec 100 millions de foyers connectables et des offres convergentes. En France, Orange connecte 34 millions de clients et a Ã©tÃ© classÃ© nÂ° 1 par le rÃ©gulateur Arcep pour la qualitÃ© de son rÃ©seau mobile pour la 15Ã¨me annÃ©e consÃ©cutive. En Afrique et au Moyen-Orient, le moteur de croissance du Groupe, Orange compte prÃ¨s de 180 millions de clients et favorise lâ€™inclusivitÃ© numÃ©rique et financiÃ¨re Ã travers ses solutions connectÃ©es.

Sous la marque Orange Business, le Groupe accompagne les entreprises dans la transformation de leurs rÃ©seaux ainsi que dans lâ€™IA, le cloud de confiance et la cybersÃ©curitÃ©. Orange est Ã©galement un acteur majeur du marchÃ© wholesale, avec une infrastructure mondiale de premier plan et des capacitÃ©s importantes de dÃ©ploiement et dâ€™exploitation de cÃ¢bles sous-marins. Acteur engagÃ© de lâ€™innovation, Orange sâ€™appuie sur 700 chercheurs et dÃ©tient un portefeuille de 11 000 brevets.

Orange est cotÃ© sur Euronext Paris (symbole ORA). Plus dâ€™informations :Â www.orange.com

Orange et tout autre produit ou service dâ€™Orange citÃ©s dans ce communiquÃ© sont des marques dÃ©tenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Ã€ propos d’OrangeÂ Afrique et Moyen-Orient (OMEA)

Orange est prÃ©sent dans 18 pays en Afrique et au Moyen OrientÂ et compte plus de 175 millions de clients au 31 dÃ©cembre 2025. Avec 8,4 milliards dâ€™euros de chiffre dâ€™affaires en 2025, Orange MEA est la premiÃ¨re zone de croissance du groupe Orange. Orange Money, son offre de transfert dâ€™argent et de services financiers, est disponible dans 17 pays et compte plus de 120 millions de clients. Orange, opÃ©rateur multi-services, partenaire de rÃ©fÃ©rence de la transformation digitale apporte son expertise pour accompagner le dÃ©veloppement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.

A propos de GIZÂ :

La GIZ est un prestataire de services de la coopÃ©ration internationale pour le dÃ©veloppement durable et lâ€™action Ã©ducative internationale intervenant au niveau mondial. Avec ses partenaires, elle met au point des solutions efficaces qui ouvrent des perspectives aux populations et amÃ©liorent durablement leurs conditions de vie. En sa qualitÃ© dâ€™entreprise fÃ©dÃ©rale dâ€™utilitÃ© publique, la GIZ soutient le gouvernement fÃ©dÃ©ral allemand et un grand nombre dâ€™autres commettants et clients publics et privÃ©s dans des domaines variÃ©s, allant de la promotion de lâ€™Ã©conomie et de lâ€™emploi Ã celle de la paix et de la sÃ©curitÃ©, en passant par les thÃ¨mes liÃ©s Ã lâ€™Ã©nergie et Ã lâ€™environnement.