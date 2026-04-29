Dans le cadre de son engagement en faveur de la transformation digitale des entreprises, Orange Tunisie a lancé, mardi 28 avril à Orange Digital Center, « Les Journées Orange Business », une tournée nationale consacrée aux enjeux du Cloud et de la Cybersécurité.

Cette première étape, organisée à Tunis, a réuni un large écosystème de clients, partenaires et experts, marquant ainsi le coup d’envoi d’une série de rencontres qui se poursuivra dans plusieurs régions du pays.

À travers cet initiative, Orange Tunisie met en avant une approche globale et intégrée, structurée autour de deux axes stratégiques majeurs, le Cloud et la Cybersécurité. L’objectif est d’accompagner les entreprises tunisiennes dans la modernisation de leurs infrastructures et le renforcement de la sécurité de leurs systèmes d’information.

Dans cette dynamique, l’opérateur s’appuie sur des partenariats technologiques de premier plan. Sur le volet Cloud, Focus Tunisie accompagne le développement d’offres adaptées aux besoins des entreprises. En matière de cybersécurité, Sofrecom Tunisie intervient dans le cadre de l’offre Cybersecurity as a Service, tandis que le lancement d’une nouvelle offre Micro-SOC est réalisé en partenariat avec Orange Cyberdefense.

Ces collaborations illustrent l’engagement d’Orange Tunisie à apporter davantage de valeur, d’expertise et d’innovation à ses clients, tout en répondant efficacement aux enjeux croissants liés à la transformation digitale et à la sécurité.

À travers « Les Journées Orange Business », Orange Tunisie ambitionne de renforcer sa proximité avec les entreprises à l’échelle nationale, de mieux comprendre leurs enjeux et de leur proposer des solutions concrètes et adaptées. Cette démarche s’inscrit pleinement dans une volonté de soutenir durablement la compétitivité des entreprises tunisiennes.