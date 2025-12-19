À l’occasion de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025, Orange Tunisie déploie un dispositif national d’envergure pour accompagner la ferveur des supporters et faire de cet événement un moment de partage, d’émotions et d’unité populaires. Partenaire télécoms exclusif mondial de la Confédération Africaine de Football (CAF) , Orange réaffirme son engagement pour le football africain et la proximité avec tous les publics.

Le dispositif s’articule autour de trois axes : installer l’esprit du football, permettre à chacun de vivre la compétition et faire vibrer la ferveur sur le terrain.

Installer l’esprit du football

Avant le coup d’envoi, Orange Tunisie lance une Digital Fan Zone sur Max it, proposant contenus exclusifs et expériences interactives pour plonger les supporters dans l’univers de cette belle compétition. Les boutiques Orange se parent également des couleurs de l’événement, créant une ambiance festive et fédératrice à l’échelle nationale.

Vivre pleinement la compétition

Pour accompagner les usages pendant la CAN, Orange Tunisie met en avant ses solutions illimitées à la maison – avec ses offres 5G et Fibre Très Haut Débit – pour suivre les matchs en qualité supérieure, partager les émotions en temps réel et rester connectés tout au long de la compétition.

Faire vibrer la ferveur sur le terrain

Une tournée régionale dans plusieurs villes – Djerba, Gafsa, Sfax, Tunis, Bizerte et Sousse – permettra aux Tunisiens de vivre l’émotion du football de près. Animations, jeux, expériences immersives et moments de convivialité rythmeront cette tournée pour fédérer les supporters et laisser une empreinte durable.

Orange Tunisie invite le public à suivre ses plateformes sociales pour découvrir toutes les activations, temps forts et surprises tout au long de la compétition.