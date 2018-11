La Bourse de Tunis a terminé la séance de mardi en repli. Le Tunindex a régressé de 0,50%, à 7 355,17 points, dans un volume d’affaires timide de 2,761 MD, selon MCP.

La balance des variations a été tirée vers le bas, affichant uniquement 21 hausses contre 34 valeurs en baisse.

Le titre BNA s’offre le plus fort volume de la séance, en s’échangeant à 16,40 D, soit une régression de 1,79%, tout en drainant 0,419 MD.

Dans le vert, le titre EURO-CYCLES signe la plus forte hausse de la journée, gagnant 4,59% à 20,25 D, suivi par le titre SOTEMAIL qui s’est bonifié de 4,29% à 1,70 D. Les ASSURANCES SALIM a vu son titre s’échanger à 31,93 D, soit une progression de 3%.

Les titres MPBS et BEST LEASE gagnent respectivement, 2,81% et 2,77%, clôturant la séance à 3,29 D et 1,85 D.

Dans le rouge, le titre ELECTROSTAR chute de 5,75%, à 1,31 D, tout comme les titres ATECH et UADH qui ont baissé de 4,54% et 4,14% à 0,42 D et 1,85 D.

Parmi les baisses, les titres STAR et SANIMED ont enregistré respectivement une perte de 2,99 % et 2,97%, à 135,61 D et 1,63 D.