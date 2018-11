Les travaux de la 48ème assemblée générale de la Fédération Internationale des associations des électroniciens de la sécurité de la navigation aérienne (IFATSEA) ont démarré, lundi, à Hammamet et se poursuivront jusqu’au 9 novembre.

Plus de 40 délégations venant des cinq continents prennent part à ce rendez-vous, organisé par l’IFATSEA (International Federation of Air Traffic Safety Electronics Associations) en coopération avec l’association tunisienne des électroniciens de la navigation aérienne (ATSEP) et l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA).

Parmi les thèmes qui seront abordés lors de cette rencontre figurent notamment la sécurité du transport aérien, les défis de la e-transformation, le rôle des spécialistes et techniciens de l’aéronautique, a indiqué le secrétaire général de l’ATSEP Tunisie, Khaled Nsiri.

Il a souligné que cette rencontre, qui se tient pour la première fois en Tunisie, représente une occasion pour mettre en valeur le potentiel de la Tunisie dans ce domaine et constitue également une opportunité pour mobiliser davantage de compétences et encourager la formation dans de telles spécialités.

L’IFATSEA est une organisation internationale qui fédère plus de 60 associations et syndicats représentant les ATSEP. Cet organisme fondé sous l’impulsion de l’OACI en 1972 permet de promouvoir la sécurité, l’efficacité et la régularité de la navigation aérienne internationale et de faciliter le développement professionnel des ATSEP.