La compagnie Tunisair a entamé l’élaboration du cahier des charges relatif à un appel d’offres pour la sélection d’experts spécialisés dans la restructuration et l’accompagnement des compagnies de transport aérien. Cette initiative intervient en application des orientations du ministère du Transport, insistant sur la nécessité de développer une vision renouvelée pour sauver la compagnie nationale.

Dans sa réponse à une question écrite posée par le député Halim Bou Sema, le ministère du Transport a précisé que cette mesure vise à mettre en œuvre les décisions du conseil ministériel restreint tenu le 31 janvier 2025. Ce conseil avait stipulé la nécessité de présenter un plan de restructuration avant la fin du mois de mars 2025. Le ministère a appelé Tunisair à faire recours à des experts internationaux spécialisés dans le domaine de la restructuration et de l’accompagnement des compagnies de transport aérien, à adapter le programme de la compagnie aux lois nationales en vigueur, tout en adoptant les meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance de gestion.

La compagnie nationale avait transmis une première version du programme en mars 2025, avant qu’une deuxième version ne soit développée, prenant en considération les observations de la Présidence du Gouvernement et du ministère du Transport, selon le texte de la réponse publié sur le site officiel de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Le nouveau plan vise à proposer des mesures pratiques qui renforcent l’efficacité de la compagnie et améliorent sa compétitivité sur le marché du transport aérien.

Le cahier des charges en cours d’élaboration devrait définir les critères techniques précis pour la sélection du bureau d’expertise qui accompagnera la compagnie durant cette phase transitoire cruciale.