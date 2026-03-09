L’aéroport international Djerba-Zarzis a enregistré une forte hausse au niveau du trafic aérien durant l’année 2025 en accueillant plus de 2,3 millions de voyageurs à travers 16 777 vols soit une hausse de 6,5% dans le nombre de passagers et de 2,7% dans les mouvements d’avions par rapport à l’année précédente.

Selon les données publiées par le ministère du Transport en réponse à une question écrite adressée par le député au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) Halim Boussema, cette hausse est principalement due à une forte augmentation des vols internationaux, avec une croissance de 8,1 % du trafic passagers et de 5,3 % des mouvements d’avions par rapport à 2024.

Dans le cadre du renforcement de l’attractivité touristique de Djerba -Zarzis et d’améliorer les services, le ministère du Transport a alloué un budget d’investissement d’environ 63,4 millions de dinars pour la période 2025-2026, suivi des investissements supplémentaires de 14,2 millions de dinars prévus pour la période 2027-2030.

Ces projets visent à moderniser les infrastructures et les équipements de sécurité, ainsi qu’à améliorer les installations opérationnelles et la qualité des services en mettant l’accent sur l’accompagnement de la transformation numérique et l’adoption de normes de développement durable.

Ces améliorations permettront de garantir le rôle de premier plan de l’aéroport international Djerba-Zarzis Ce projet vise à augmenter la capacité d’accueil de l’aéroport actuel de 5 millions à 18,5 millions de passagers par an, d’ici la fin de l’année 2031 comme porte d’entrée essentielle pour la zone touristique et le sud-est tunisien.