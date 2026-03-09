Le ministère du transport annonce le lancement d’un vaste projet d’extension de l’aéroport international de Tunis-Carthage. Ce projet vise à augmenter la capacité d’accueil de l’aéroport actuel de 5 millions à 18,5 millions de passagers par an, d’ici la fin de l’année 2031, permettant ainsi la continuité de son exploitation au-delà de l’année 2050. Le projet de réalisation d’un nouvel aéroport, a été pour le moment annulé, a encore précisé le ministère.

Dans sa réponse à une question du député à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Helmi Bou Sema, et publiée récemment, le ministère rappelle que le projet d’extension a été inscrit dans le budget d’investissement de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) pour l’année 2026, avec un coût estimatif initial atteignant 3000 millions de dinars.

Les composantes du projet comprennent notamment la construction et l’équipement d’une nouvelle aérogare d’une capacité d’accueil estimée à 11 millions de passagers par an, la réorganisation et l’extension partielle ainsi que l’équipement de l’aérogare actuelle pour porter sa capacité d’accueil à environ 7 millions de passagers par an, en plus de la construction et de l’équipement d’un nouveau bâtiment technique et d’une nouvelle tour de contrôle. Il s’agit également de la construction d’une nouvelle unité de protection et de lutte contre les incendies, ainsi que de la construction et l’équipement d’une nouvelle centrale électrique et d’une nouvelle station de pompage et de stockage d’eau pour couvrir les nouveaux besoins.

Le ministère du Transport examine, aussi, la possibilité de récupérer l’aéroport Enfidha-Hammamet après l’expiration de sa concession en 2047, et de le relier à l’aéroport de Tunis-Carthage par un train rapide, ce qui permettrait de renforcer les capacités d’accueil pour suivre l’évolution du trafic aérien, selon la même source.