Dans une mise au point rendue publique vendredi 2 novembre, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) souligne que les informations faisant état d’un “appareil sécuritaire parallèle au Parlement” et des “allégations sur l’installation d’appareils d’écoute, d’enregistrement et de caméra” dans les couloirs et bureaux de l’hémicycle sont infondées et sans aucun lien avec la réalité.

L’ARP avoue cependant avoir entamé l’installation d’un dispositif de sécurité conformément aux standards internationaux et en coordination avec la Direction générale de la sécurité du président de la République et des personnalités officielles. Les membres du bureau de l’ARP ont été informés de ce projet dès le 3 octobre 2017.

Ce dispositif, lit-on dans la mise au point, vise à renforcer les mesures de sécurité et d’intervention en cas d’incendie et à fournir les premiers secours en cas de besoin et durant les crises en coordination avec les parties concernées : la sécurité présidentielle et la protection civile, et ce à l’instar des dispositifs mis en place dans tous les Parlements des pays développés.

C’est dans ce cadre, ajoute l’ARP, qu’a été entamée l’installation d’une caméra de surveillance à l’entrée principale du bâtiment, en appui aux efforts de la sécurité présidentielle; en plus de l’élaboration d’un guide de procédures concernant la gestion de ce dispositif en coordination avec la Direction générale de la sécurité présidentielle. Cela outre la formation des cadres administratifs concernés dans les spécialités citées avant la mise en exploitation de ce dispositif.

Le Parlement attend la compréhension de toutes les parties et leur soutien aux efforts visant à faire face aux défis sécuritaires et à prévenir les menaces terroristes.

Rappelons que des informations relayées sur les réseaux sociaux ont fait état, vendredi 2 novembre, de la création d’une équipe depuis quelque temps au Parlement dont le rôle consiste à garantir “un dispositif de sécurité”, précisant que des caméras de surveillance ont été installées aux côtés des caméras utilisées par la sécurité présidentielle à l’entrée et à la sortie du Parlement.

Selon les mêmes informations, un bureau a été aménagé pour rassembler le contenu de ces caméras de surveillance.