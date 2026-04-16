Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, a reçu, mercredi, au palais du Bardo, Cherif El Jabali, président de la commission des affaires africaines de la Chambre des représentants égyptienne et président de la commission des relations internationales et du règlement des différends du Parlement africain.

Le président du parlement a souligné les liens historiques et les relations fraternelles solides unissant les peuples tunisien et égyptien, affirmant la volonté commune de renforcer davantage la coopération bilatérale, notamment dans les domaines commercial, économique, culturel et académique, selon un communiqué publié par l’ARP.

Il a aussi également souligné la volonté commune de développer la coopération parlementaire, notamment en multipliant les rencontres et les échanges de visites.

Il a indiqué la création d’un groupe d’amitié avec l’Égypte afin de servir de mécanisme visant à promouvoir la coopération parlementaire et à contribuer au renforcement de la coordination et de la concertation entre les parlementaires des deux pays, notamment lors des échéances parlementaires arabes, africaines et internationales.

De son côté, le président de la commission des affaires africaines de la Chambre des représentants égyptienne a mis en avant le développement caractérisant les relations tuniso-égyptiennes à tous les niveaux et le caractère constant de la communication et la concertation des deux pays.

Il a souligné l’importance de la coopération entre les institutions parlementaires tunisienne et égyptienne, ainsi que la volonté commune de lui donner un nouvel élan, compte tenu de la contribution des relations entre les députés à la consolidation des liens de fraternité et de coopération et au renforcement du rapprochement entre les peuples des deux pays.

El Jabali, qui était accompagné de l’ambassadeur d’Egypte à Tunis, Bassem Hassan, s’est félicité de la création du groupe d’amitié tuniso-égyptien, soulignant la disposition du nouveau Parlement égyptien à créer un groupe similaire dans le cadre de sa détermination à enrichir les relations parlementaires avec la Tunisie.

Le responsable égyptien a insisté sur la nécessité d’intensifier la concertation et la coordination parlementaires aux niveaux bilatéral et multilatéral et de mener une action commune pour renforcer la présence dans les organisations et les institutions parlementaires, notamment africaines.

La réunion s’est déroulée en présence du député Fakhri AbdelKhalek, assesseur chargé des relations extérieures, des Tunisiens à l’étranger et de la Migration et des députés Awatef Cheniti, Yosri Baouab et Aymen Ben Salah, membres du parlement africain.