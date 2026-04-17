Les membres de la section tunisienne de lâ€™AssemblÃ©e parlementaire de la Francophonie (APF) ont tenu, jeudi, au Palais du Bardo, une sÃ©ance de travail avec le reprÃ©sentant personnel du prÃ©sident de la Roumanie auprÃ¨s de lâ€™Organisation internationale de la Francophonie, Ciprian Mihali, en prÃ©sence de lâ€™ambassadeur de Roumanie Ã Tunis.

Ils ont soulignÃ© lâ€™importance que la Tunisie accorde Ã son appartenance Ã lâ€™espace francophone et son attachement aux principes fondÃ©s sur la diversitÃ© culturelle et civilisationnelle qui le caractÃ©risent.

CitÃ©s dans un communiquÃ© de l’AssemblÃ©e des reprÃ©sentants du peuple, ils ont mis en avant leur engagement constant Ã dynamiser leur participation dans cet espace, compte tenu au rÃ´le confiÃ© aux parlementaires dans ce domaine.

Dans ce contexte, les dÃ©putÃ©s ont insistÃ© sur lâ€™impÃ©ratif de faire preuve de solidaritÃ© face aux mutations mondiales accÃ©lÃ©rÃ©es et aux dÃ©fis croissants quâ€™elles engendrent, appelant Ã davantage de coordination des efforts et Ã renforcer lâ€™action commune entre les diffÃ©rents acteurs de lâ€™espace francophone.

De son cÃ´tÃ©, le reprÃ©sentant personnel du prÃ©sident roumain auprÃ¨s de lâ€™OIF s’est fÃ©licitÃ© de la soliditÃ© des relations entre la Tunisie et la Roumanie ainsi que les liens de proximitÃ© entre les deux pays.

Il a fait part de la volontÃ© de son pays au renforcer la coopÃ©ration avec la Tunisie, notamment dans les domaines de la culture, de lâ€™Ã©ducation, de la formation, de lâ€™enseignement supÃ©rieur, de la recherche et des programmes dâ€™Ã©change.

Par ailleurs, il a Ã©voquÃ© les transformations rapides que connaÃ®t le monde et la nÃ©cessitÃ© accrue de dÃ©velopper les mÃ©canismes de coordination, mettant en avant la volontÃ© de la Roumanie de renforcer son action conjointe avec les pays francophones.

Il a, Ã cet Ã©gard, Ã©numÃ©rÃ© les initiatives et efforts dÃ©ployÃ©s par son pays pour assurer une prÃ©sence active au sein de lâ€™OIF et jouer un rÃ´le de premier plan dans la promotion de la culture francophone et le rapprochement entre les peuples.

Par ailleurs, il a insistÃ© sur lâ€™importance de promouvoir la francophonie Ã©conomique et de valoriser son rÃ´le en tant quâ€™espace de coopÃ©ration et de dÃ©veloppement partagÃ© entre les Ã‰tats membres.

Les entretiens ont Ã©galement permis de passer en revue les relations de coopÃ©ration distinguÃ©es entre la Tunisie et la Roumanie et la volontÃ© commune de les renforcer Ã tous les niveaux, notamment dans le domaine parlementaire, selon la mÃªme source.

Les deux parties ont en outre soulignÃ© lâ€™importance de consolider lâ€™action commune au sein de lâ€™espace francophone, rÃ©affirmant leur attachement aux valeurs de la francophonie liÃ©es Ã la promotion de la dÃ©mocratie et de la solidaritÃ© internationale en faveur du dÃ©veloppement durable.

Elles ont enfin mis en avant la nÃ©cessitÃ© dâ€™intensifier les efforts visant Ã renforcer le rÃ´le de la francophonie en tant quâ€™espace de dialogue, de communication et de rapprochement entre les peuples.