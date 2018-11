La société ELECTROSTAR a réalisé au terme du troisième trimestre 2018 un chiffre d’affaires cumulé de 22 946 067 TND ; soit une baisse de 50% par rapport au troisième trimestre 2017.

La baisse du chiffre d’affaires est due principalement :

– Aux restrictions sur les importations de matières premières et de produits finis imposées par la Banque Centrale de Tunisie à partir du mois d’octobre 2017 et la suppression de ces restrictions n’a eu lieu qu’au courant du mois de mars 2018, ce qui a retardé la relance du chiffre d’affaires au courant du deuxième et troisième trimestre 2018.

– L’adoption d’un plan de restructuration visant entre autres à sécuriser nos ventes et à minimiser les risques liés au compte clients via une politique de réduction des délais accordés aux clients et en filigrane la réduction des impayés.

Les engagements bancaires de la société ELECTROSTAR au terme du troisième trimestre 2018 se sont élevés à 88 176 298 TND ; soit une baisse de 9% par rapport au troisième trimestre 2017.

Ceci étant, il y a lieu de préciser que ces engagements se répartissent comme suit :

– Engagements par signature : 16 652 188 TND, soit une baisse de 3% par rapport au troisième trimestre 2017 et cette baisse est liée à la réduction de l’activité enregistrée.

– Escompte commercial & Avances sur factures : 13 793 549 TND, soit une baisse de 50% par rapport au troisième trimestre 2017 expliquée par une meilleure maîtrise des délais de règlement clients et aussi par la baisse du chiffre d’affaires.

– Crédits à moyen terme : 31 151 389 TND, soit une hausse de 58% par rapport au troisième trimestre 2017. Cette hausse est expliquée par la conversion de la majorité des crédits à court terme en crédits à moyen et long terme, conversion accompagnée d’octroi de conditions contractuelles avantageuses en termes de taux et de délais de grâce, permettant ainsi à notre société d’améliorer son fonds de roulement et d’alléger ses charges financières.

Le montant des crédits mis en place au 30 septembre 2018 s’élève à 15,5 Millions de Dinars.

La réalisation d’investissements de maintien jusqu’à la fin du troisième trimestre 2018 pour la somme de 43 949 TND.