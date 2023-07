L’Intermédiaire en Bourse Maxula a publié jeudi, les détails de la décision du collège du Conseil du marché financier (CMF) de soumettre les dirigeants de quatre sociétés cotées en bourse, Universal Auto Distributors Holding (UADH), Gif Filter, Les Ateliers Mécaniques du Sahel (AMS) et Electrostar à des Offres publiques de retrait (OPR), à partir du lundi 10 juillet 2023 et ce jusqu’au 11 septembre inclus.

A cet égard, le CMF a soumis Loukil Investment Group (LIG), Bassem Loukil et Walid Loukil, en vertu de la décision N°45 du 4 juillet 2023, à une OPR en ce qui concerne UADH. Les précités doivent déposer 3.563.672 dinars auprès de l’intermédiaire en bourse Attijari intermédiation comme garantie de la réalisation de l’opération. Le prix de vente de l’action a été fixé à 0,350 dinar. 10.181.920 actions sont concernées par l’OPR.

Toujours selon Maxula bourse, le CMF a également, soumis Economic Auto, Aures Auto, Bassem Loukil et Walid Loukil, (en vertu de la décision N°46 du 4 juillet 2023), à une OPR en ce qui concerne Gif Filter. Les précités doivent déposer 1.435.537,2 dinars auprès de l’intermédiaire en bourse Mac SA comme garantie de la réalisation de l’opération. Le prix de vente de l’action a été fixé à 0,400 dinar. 3.588.843 actions sont concernées par l’OPR.

Également soumis à ces OPR Loukil Investment Group (LIG), ETS MED Loukil et CIE, Bassem Loukil et Walid Loukil, (en vertu de la décision N°47 du 4 juillet 2023) en ce qui concerne AMS. Les précités doivent déposer 2.001.125,25 dinars, auprès de l’intermédiaire en bourse Mac SA comme garantie de la réalisation de l’opération. Le prix de vente de l’action a été fixé à 0,850 dinar. 2.354.265 actions sont concernées par l’OPR, selon Maxula Bourse.

Sont aussi soumis à ces OPR la société F H Services, La financière Wided Sicaf et Fethi Hachicha en vertu de la décision N°48 du 4 juillet 2023, à une OPR en ce qui concerne Electrostar. Les précités doivent déposer 400.102,36 dinars auprès de l’intermédiaire en bourse UBCI Bourse comme garantie de la réalisation de l’opération. Le prix de vente de l’action a été fixé à 0,360 dinar. 1.266.951 actions sont concernées par l’OPR.

Dans un communiqué daté de mercredi 5 juillet 2023, le CMF a expliqué que la situation de ces entreprises s’est largement dégradée au cours des trois dernières années, ce qui représente un risque accru pour les intérêts des actionnaires, ne respectant pas leurs obligations légales de divulgation financière.

Ce qui a contraint le CMF après constatation de ces infractions à décider une série de mesures et des sanctions à leur encontre outre le recours à la justice. Malgré cela, ces sociétés ont poursuivi leurs infractions, et ce, en application des dispositions de l’article 175 bis du Règlement Général de la Bourse. Suite à quoi, ces quatre entreprises seront radiées de la cotation.

Ainsi, l’article 175 bis stipule que le CMF peut soumettre les personnes qui contrôlent une société dont les titres sont admis à la cote ou négociés sur le marché hors-cote, à une OPR lorsque la société n’a pas respecté ses engagements vis-à-vis des porteurs de ses valeurs mobilières, du marché et des tiers.

Dans ce cadre, le CMF a annoncé la suspension de la cotation de ces entreprises les 6 et 7 juillet 2023. Pour une reprise de cotation le 10 juillet 2023. Le CMF indique que Considérant que ces actions constituent une violation de leurs engagements envers l’Autorité du marché des capitaux et les détenteurs de ses titres et le marché, et aussi une violation des principes de transparence et d’égalité entre épargnants dans l’obtention d’informations.

Il convient de rappeler que les quatre sociétés ont été transférées au compartiment “S” à partir du 1er juillet 2021 conformément à la décision de la Bourse n°1/6/2021 sur le compartimentage du marché.