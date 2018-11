Le Maroc a été présent pour la deuxième année consécutive l’Octobre Musical de Carthage par une prestation haute en couleur donnée, mardi en nocturne, à l’Acropolium de Carthage par le trio “Ame du Maroc”.

Le public international de l’Octobre Musical de Carthage a chaleureusement salué cette prestation qui a représenté le Royaume à ce rendez-vous annuel très attendu des mélomanes, qui se tient traditionnellement à l’Acropolium, célèbre monument sur les hauteurs de Carthage.

Initiée par l’ambassade du Maroc à Tunis, la soirée officielle du Royaume à ce festival a été animée par un trio de jeunes musiciens virtuoses : la pianiste Lina Berrada, le violoncelliste Anwar Saidi et le violoniste Mohamed El Hachoumi, qui ont interprété pour le public mélomane et cosmopolite du festival, des morceaux choisis de Sergei Rachmaninov, Joseph Haydn, Robert Schumann et Franz Peter Schubert.

Lors de son allocution d’ouverture, l’ambassadeur du Maroc en Tunisie, Mme Latifa Akharbach s’est notamment félicitée que “le Maroc participe pour la deuxième année consécutive à l’Octobre musical de Carthage et qu’il soit représenté par de jeunes musiciens classiques marocains fort talentueux”.

“C’est une présence qui a un double sens : elle exprime une adhésion et un soutien à ce festival qui incarne par sa programmation et par le lieu où il se tient, la cathédrale saint Louis bâtie sur l’emplacement d’un ancien capitole romain, un esprit artistique syncrétique qui promeut la connaissance mutuelle et le dialogue des cultures”.

La participation d’artistes marocains à ce festival, a poursuivi Mme Akharbach, signifie aussi que les Marocains, connus pour être attachés à leur culture propre et à leur patrimoine artistique spécifique, sont aussi ouverts sur d’autres expressions culturelles et sur des traditions artistiques différentes qu’ils enrichissent par leur talent et leur sensibilité.

Les trois jeunes membres du Trio Ame du Maroc, dont la prestation a enchanté le public tunisien, ont déjà un impressionnant parcours artistique, jalonné de nombreux prix et sont habitués de festivals de musique classique dont notamment le Festival International de musique de chambre d’Essaouira “Le Printemps des Alizés”.

L’Octobre Musical de Carthage est un festival international de musique classique qui a lieu chaque année au mois d’octobre et tient une place importante dans l’agenda culturel du pays. Lors de cette 24ème édition de l’Octobre musical de Carthage qui a été animée par des artistes représentant la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, la France, l’Italie, le Japon, la Pologne, la Roumanie, la Russie et le Maroc qui a été, outre la Tunisie, pays hôte, le seul pays arabe à être représenté.