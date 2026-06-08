La sélection marocaine de football a terminé sa préparation pour la Coupe du monde 2026 sur un match nul face à la Norvège (1-1), dimanche, au Sports Illustrated Stadium de New Jersey.

Les Lions de l’Atlas ont rapidement pris l’avantage avant d’être rejoints en seconde période. Cette rencontre constituait leur ultime répétition avant le début de la compétition mondiale.

Brahim Diaz lance le Maroc

Le Maroc a parfaitement entamé la rencontre. Dès la 7e minute de jeu, Brahim Diaz a ouvert le score et permis aux siens de prendre les devants.

Ce but précoce a offert un départ idéal aux Marocains dans une rencontre disputée face à une sélection norvégienne qui a su rester dans le match malgré ce retard rapide.

Les deux équipes ont poursuivi leurs efforts au fil des minutes sans que le score n’évolue avant la pause.

Odegaard remet les compteurs à zéro

La Norvège a finalement trouvé la faille en seconde période. À la 75e minute, Martin Odegaard a inscrit le but de l’égalisation et permis à son équipe de revenir à hauteur du Maroc.

Cette réalisation a fixé le score final à 1-1, au terme d’une rencontre équilibrée entre les deux sélections.

Aucun autre but n’a été inscrit dans le dernier quart d’heure malgré les tentatives des deux formations.

Cap sur la Coupe du monde

Ce match amical marque la fin de la préparation des Lions de l’Atlas avant leur entrée en lice au Mondial 2026.

Le Maroc disputera son premier match de la compétition le 13 juin prochain face au Brésil.

Les hommes de la sélection marocaine évolueront dans le groupe C. Outre le Brésil, ils y retrouveront l’Écosse et Haïti.

Cette dernière sortie amicale permet ainsi aux Marocains de boucler leur préparation avant le début de leur campagne mondiale.