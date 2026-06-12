Le Maroc aborde son entrée en compétition au Mondial 2026 face au Brésil avec “la ferme intention de gagner”, a affirmé le sélectionneur national, Mohamed Ouahbi.

“Cela reste le Brésil, et nous respectons évidemment énormément notre adversaire qui demeure une référence du football mondial, mais le Maroc a changé”, a déclaré le technicien marocain au quotidien belge “Le Soir” depuis le New Jersey.

“Désormais, même si l’adversaire est un gros calibre, nous abordons ces matchs différemment : avec respect, mais avec la ferme intention de les gagner”, a-t-il souligné.

Ouahbi a ajouté que le Maroc récolte aujourd’hui “les fruits du travail effectué depuis plusieurs années”, se félicitant que le Royaume soit désormais considéré comme “une grande nation” du football mondial.

“Mais l’important, ce n’est plus ce que les gens pensent de nous. Maintenant, on doit continuer le boulot et confirmer sur le terrain. C’est là et nulle part ailleurs que ça se jouera”, a-t-il poursuivi, à la veille de l’entrée en lice des Lions de l’Atlas face à la sélection brésilienne.

Il avait confié au journal “Le Soir” au lendemain de son sacre mondial avec les U20 que le Maroc se hisse progressivement vers les sommets sur les plans sportif et professionnel, porté par une mobilisation générale en faveur du développement du sport et du football en particulier.