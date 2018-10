Le président la Commission européenne, Jean-Claude Junker, sera en visite officielle à Tunis les 25 et 26 octobre 2018.

Il se réunira, au cours de cette visite, la première qu’il effectue en Tunisie en tant que président de la Commission européenne, avec le président de la République Béji Caïd Essebsi, le président de l’Assemblée des Représentants du peuple, Mohamed Ennaceur, et avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Dans un point de presse, mercredi, l’ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie, Patrice Bergamini, a indiqué que Jean-Claude Junker aura entre autres des réunions avec les présidents des blocs parlementaires et plusieurs ministres.

Le président de la Commission européenne déposera, par ailleurs, une gerbe de fleurs à la mémoire des victimes de l’attentat terroriste du Musée de Bardo et prononcera, à cette occasion, un discours en présences de hauts responsables tunisiens et de représentants des différents corps diplomatiques accrédités en Tunisie et organisations de la société civile.

Ce discours, ajouté le ministre, comportera plusieurs messages adressé au peuple tunisien et à la jeunesse tunisienne en particulier.

A l’occasion de cette visite qui, a-t-il dit, revêt un caractère politique et économique, quatre conventions de financement d’un montant global de 270 millions d’euros seront signées au Palais de Carthage, en présence du président de la République.

“Il s’agit d’une convention sur la compétitivité des entreprises d’un montant de 90 millions, une convention relative à l’appui à la réforme de la justice d’un montant de 60 millions d’euros, une convention pour la transition énergétique d’un montant de 50 millions d’euros et une dernière convention pour la réforme fiscale et l’économiste sociale et solidaire d’un montant de 70 millions d’euros”, a révélé Bergamini lors d’un point de presse organisé mercredi au siège de l’Ambassade.

Ces conventions seront signées, côté tunisien, par le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laadhari, et par le Commissaire européen en charge de la politique de voisinage.

Cette visite a, également, une dimension politique, a souligné Bergamini. En effet, a-t-il dit, le parlement devrait adopter, au cours de cette nouvelle session, un projet de loi organique relatif au budget qui prévoit notamment l’indépendance financière de la Cour des Comptes, ce qui permettrait le déblocage d’une nouvelle assistance macro-financière européenne à la Tunisie d’un montant de 300 millions d’euros supplémentaires.