Une étude sur l’impact sanitaire et environnemental des pesticides sera réalisée entre novembre 2018 et juin 2019 et concernera Monastir, Ben Arous et Nabeul. C’est la première du genre qui sera réalisée par le ministère de l’Agriculture, en collaboration avec la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture).

Le rapport final sera remis à la Direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles au ministère de l’Agriculture qui le présentera lors d’un atelier prévu en décembre 2019.

’étude devrait permettre de détecter les pesticides à forte toxicité et leur impact sur la santé de l’homme qu’il soit utilisateur (agriculteur, vendeur) ou consommateur.

Elle se basera sur la collecte de données relatives à l’utilisation des pesticides par les agriculteurs, les moyens de protection lors de son utilisation, le système de fourniture et de stockage de pesticides, la gestion de l’emballage et des pesticides périmés, les cas d’intoxication aux pesticides et la formation des techniciens.

Une enquête sera, également, menée auprès des médecins et des agents de la santé, dans les hôpitaux et les centres de santé de base pour recenser les cas d’intoxication aux pesticides et savoir si le staff médical a participé à des rencontres ou des ateliers sur ce type d’intoxication.