Le manque d’engrais risque de freiner le démarrage optimal de la saison des semis de tomates dans le gouvernorat de Nabeul, a alerté Mohamed Ben Hassen, secrétaire général de la Fédération régionale des producteurs de tomates destinées à la transformation.

Il a indiqué, à l’Agence TAP, que les agriculteurs de la région n’ont reçu jusqu’à présent que 30% de leurs besoins en ammonitrate et phosphate de diammonium (DAP), appelant à accélérer l’approvisionnement en engrais afin de réussir la récolte de tomates.

Ben Hassen a mis en exergue les difficultés auxquelles est confronté le secteur de transformation des tomates dont, notamment, la non révision du prix référentiel actuel établi à 270 millimes/kg, en plus de la hausse du coût de production et des pesticides.

Il a appelé à impulser l’exportation surtout que les stocks de tomates transformées et en conserve a atteint 60 mille tonnes en 2025.

La superficie consacrée à la culture de tomates au gouvernorat de Nabeul devrait atteindre 4500 ha cette année.