Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche a appelé tous les éleveurs à faire preuve de prudence et à adopter les mesures préventives nécessaires pour protéger leurs troupeaux compte tenu des conditions climatiques actuelles (température élevée et humidité) qui favorisent la prolifération des insectes, en particulier les moustiques et les mouches vecteurs de transmission des maladies animales transfrontalières.

Dans le même contexte, le département ministériel a recommandé d’adopter l’approche « une seule santé », qui met l’accent sur l’interdépendance entre la santé humaine et animale et l’environnement, ainsi que le principe du bien-être animal, qui garantit un bon traitement et des soins, selon un communiqué publié mardi.

Les services vétérinaires ont également demandé le nettoyage quotidien des locaux d’élevage et de leurs environs pour maintenir un environnement propre et sain pour l’animal, le séchage de l’eau stagnante à l’intérieur des étables pour éviter la prolifération des insectes, ainsi que de garder les déchets animaux et les engrais à l’écart des étables autant que possible et de les pulvériser avec des pesticides autorisés.

Ils ont recommandé de protéger les animaux des piqûres d’insectes, surtout pendant la nuit, en les abritant à l’intérieur des étables en plaçant des moustiquaires sur les sorties d’aération, en pulvérisant des insecticides approuvés à l’intérieur des étables et sur les animaux (surtout la tête, les oreilles, les membres et l’abdomen), en plus de baigner les petits ruminants dans des bassins contenant des pesticides homologués.

La même source recommande la répétition de cette opération tous les 15 jours ou après chaque précipitation, en évitant l’acquisition d’animaux d’origine inconnue qui pourraient être porteurs des symptômes pathogènes.

En cas d’apparition de symptômes inhabituels, l’éleveur doit de contacter immédiatement un vétérinaire privé.

Le ministère a souligné que la prévention et les soins quotidiens représentent la pierre angulaire pour protéger le troupeau national et assurer son bien-être et sa santé qui impacte positivement la santé humaine et la sécurité des produits animaux, dans le cadre de l’esprit de solidarité et de responsabilité partagée entre l’éleveur, le vétérinaire et l’administration, précise le même communiqué.

Et d’ajouter que les éleveurs peuvent contacter les services vétérinaires régionaux ou les départements de production animale locaux pour obtenir des conseils supplémentaires.