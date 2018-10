Un accord de partenariat dans les domaines du tourisme, des services et de l’industrie a été signé, vendredi 19 octobre, entre le Conseil régional du gouvernorat de Jendouba et l’”Association pour le développement de Jendouba 2050″.

L’accord vise en particulier à parachever l’élaboration de l’étude de faisabilité du projet “la côte du corail à Tabarka” dont le coût est estimé à environ 600 millions de dinars.

En vertu de cet accord, conclu pour une période de 5 ans, le conseil s’engage notamment à soutenir l’association pour préparer l’ensemble des études de faisabilité socioéconomique du projet, à intervenir auprès des administrations concernées pour faciliter et accélérer les procédures, à présenter le projet et ses composantes aux départements concernés, à suivre les étapes de réalisation du projet et à contribuer à la création d’une société de développement pour collecter les ressources financières nécessaires.

Pour rappel, l’Office de développement du nord-ouest (ODNO) a entamé avec des acteurs et experts économiques et sociaux l’examen du projet de la stratégie de développement du gouvernorat de Jendouba à l’horizon 2050, un projet qui s’inscrit dans le cadre de la coopération tuniso-allemande.

Il s’agit notamment de présenter le projet, de définir ses objectifs et ses étapes aux différentes parties prenantes. Ainsi, de rassembler, intégrer une même vision de l’avenir de Jendouba et les perspectives de développement dans la région.

Le but du projet est d’appuyer notamment le développement durable à travers le renforcement de la participation citoyenne dans la mise en place d’un plan d’action et la création de structures de travail entre les différents intervenants et acteurs concernés et la définition d’une vision collective future entre les parties prenantes afin d’assurer un meilleur cadre de vie dans une ville durable.