Le réchauffement climatique couplé à des problématiques locales de surpêche, de pêche destructrice et de pollution, les récifs des coraux sont réellement en péril, selon le site Future Planète.

Avec des prévisions du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) d’une augmentation de la température moyenne de l’air de 1,5 °C, d’ici 2100, et par conséquent un réchauffement de la surface des océans, les récifs coralliens qui ont une faible capacité d’adaptation seront durement impactés.

Les récifs coralliens sont très sensibles aux changements de températures, du fait de leur faible capacité d’adaptation.

En effet, 1 à 2° C d’augmentation de températures des eaux de surface au-delà des maxima habituels sur une durée de 2 semaines, cause leur blanchissement massif, affectant la croissance, l’alimentation et d’autres processus écologiques des récifs.

Le changement climatique a, aussi, d’autres effets, tels que l’élévation du niveau de surface des océans et l’augmentation de la fréquence et de la puissance des tempêtes. Ces effets sont tout aussi néfastes pour les récifs coralliens.