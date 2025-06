Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) se prépare à lancer une note sur les politiques en matière de “migrant environnemental” ou “déplacé climatique” en vue de jeter la lumière sur cette catégorie de personne subissant le changement climatique, assurer sa protection juridique et sociale et proposer des solutions à la migration environnementale et climatique.

Selon le FTDES, la Tunisie est confrontée à l’instar à d’autres pays aux impacts du changement climatique avec les successions des périodes de sécheresse, la baisse de la biodiversité, la diversification et la multiplication des catastrophes naturelles et leurs impacts sur la stabilité des petites communautés, incitant ses membres à se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

En dépit de l’adhésion de la Tunisie aux différentes conventions et initiatives internationales relatives à cette question, le système législatif tunisien manque toujours un cadre juridique clair portant sur cette catégorie de personnes (définition, protection juridique et sociale), note le Forum.

L’ONG invite les jeunes chercheurs intéressés par les questions environnementales à soumettre leurs propositions et contributions à travers ce lien recrutement@al-forum.org