Le groupe automobile français Renault est arrivé en tête des ventes en France au premier semestre 2025, toutes marques confondues, a-t-il annoncé mardi.

La marque au losange a totalisé 204 064 immatriculations sur le marché combiné des véhicules particuliers et utilitaires (VP + VU) sur la période, représentant une part de marché de 19,9%, en progression de 0,8 point par rapport à l’an dernier, a précisé le constructeur automobile dans un communiqué.

Sur le seul marché des véhicules particuliers (VP), le groupe enregistre 152 846 immatriculations, représentant 18,1% de parts de marché, en hausse de 1,8 point. La Clio demeure le modèle le plus vendu en France avec 56 301 unités, soit une hausse de 16,2%.

Sur le marché des véhicules utilitaires (VU), le constructeur arrive également en première position avec 51 218 immatriculations et une part de marché de 27,6%. Les modèles Renault Trafic et Renault Master se classent respectivement premier et deuxième des ventes dans cette catégorie.

Renault a représenté 20,4% de parts de marché sur les véhicules électriques pour la même période, en hausse de 3,8 points sur un an et près de 10 points devant son principal concurrent (Stellantis/NDLR), d’après la même source.

Deux véhicules de la marque figurent dans le top des ventes : la Renault 5 E-Tech electric et le Scénic E-Tech electric, précise le groupe automobile.

Renault est également numéro un sur le marché hybride en VP dans l’Hexagone, avec 32,5% de part de marché au premier semestre 2025, en hausse de 8 points, et plus de 10 points devant son principal concurrent, relève-t-on.

Deux modèles de la marque figurent en tête du classement : la Renault Clio, numéro un avec une part de marché de 8,6% (+1,7 point), et le Renault Symbioz, numéro deux avec 7,5% (+7,4 points).