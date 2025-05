Placée sous le thème « Biodiversité, Changement climatique et intelligence artificielle », la première édition du Forum Sciences et Société : Partenariats et Horizons pour un Développement Durable (F2SPH’2025) se tiendra les 26 et 27 mai 2025 à la Cité des Sciences de Tunis (CST).

Organisé par la CST en partenariat avec l’Institut Français de Tunisie et sous l’égide du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, cet événement d’envergure internationale mettra en lumière le potentiel transformateur de l’intelligence artificielle face aux défis environnementaux contemporains.

Selon le site web dédié, le Forum mobilise sciences, technologies et coopération internationale, en particulier la coopération Afrique-Europe pour développer des solutions durables et inclusives face aux problématiques de biodiversité, de changement climatique et de santé humaine. L’IA y est présentée comme un levier stratégique pour surveiller les écosystèmes, modéliser les impacts sanitaires et développer des stratégies innovantes d’adaptation climatique.

Experts, chercheurs, décideurs politiques, représentants d’ONG et professionnels des secteurs technologique et environnemental participeront aux débats, avec une forte présence attendue d’étudiants et jeunes chercheurs.

Les discussions s’articuleront autour de trois axes principaux, avec des panels thématiques sur l’agriculture durable, la résilience climatique, les transitions énergétiques et les interactions entre santé humaine et biodiversité.

Une soirée astronomique interactive, ouverte au grand public, clôturera l’événement avec des activités immersives autour des sciences des données, de l’IA et de l’observation spatiale.

À l’issue des deux journées, le forum devrait aboutir à la publication d’un rapport de synthèse et de recommandations destiné aux acteurs politiques et scientifiques, à la création d’un réseau Afro-Européen d’experts et partenaires, ainsi qu’au lancement de projets concrets de coopération régionale.