Le tarif d’électricité est d’environ 472 millimes par kilowattheure (kWh) en Tunisie. Ce tarif est composé à 70 % de gaz naturel, ont fait savoir des responsables au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Ces responsables s’exprimaient lors d’une séance d’audition organisée, lundi, par la commission parlementaire des Finances et du Budget et consacrée à l’examen de l’accord « Mourabaha » conclu entre la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG) et La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) visant à contribuer au financement de l’importation du gaz naturel.

Selon eux, l’objectif visé est de maintenir le prix de l’électricité en intégrant les énergies renouvelables, tout en améliorant l’indépendance énergétique et en établissant une vision claire concernant la fixation des tarifs pour les années à venir.

Ils ont précisé que le montant des subventions allouées à l’électricité a atteint environ 40 %, soulignant que 85 % des clients consomment moins de 200 kWh par mois.

Pour eux, toute augmentation des tarifs de l’électricité et du gaz ne pourrait être envisagée qu’après la réalisation d’une étude approfondie, précisant que cela nécessiterait des efforts de la part de la société pour réduire les coûts de production. S’agissant de l’accord « Mourabaha », les représentants du ministère ont expliqué que ce prêt vise à financer la trésorerie de STEG.