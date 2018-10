Le démarrage de l’élaboration du premier rapport national sur le suivi de la concrétisation des objectifs du développement durable (ODD) a été annoncé, jeudi 18 octobre à Tunis, sachant que ce document sera présenté en juillet 2019, à l’occasion du forum politique de haut niveau sur le développent durable lancé par les Nations Unies.

Discuté, lors d’un atelier sur la répartition des rôles des différentes parties concernées par l’élaboration du rapport, dans l’information, la statistique et les indicateurs liés aux objectifs et les motifs de cette stratégie, ce rapport sera élaboré par le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale avec le concours des ministères concernés et les établissements de l’Etat.

Les organisateurs de ce workshop s’attachent à renforcer les capacités des différentes parties concernées par les ODD à l’horizon 2030 et à les incite à participer activement au processus du suivi de l’exécution ainsi qu’à l’élaboration du rapport national tunisien.

D’après le président de l’Instance générale pour le développement sectoriel et régional, Belgaçem Ayed (ministère du Développement), ce rapport comprend les spécificités des objectifs de développement pour la Tunisie surtout en ce qui concerne les droits de la femme et de l’enfant. Il se concentre sur la gouvernance locale et les changements démocratiques que connait le pays.

Il a ajouté que l’élaboration des rapports se fait d’une manière participative entre les établissements de l’Etat, la société civile avec l’appui de l’Organisation des Nations Unies à Tunis.

Le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, a souligné l’engagement de la Tunisie à participer régulièrement au suivi de l’exécution des programmes de développement du millénaire et de présenter des rapports périodiques reflétant l’état d’avancement de la concrétisation des objectifs escomptés.

Larena Lando, représentante des Nations unies à Tunis, chargée de l’immigration, a indiqué que les 16 agences de l’Organisation des Nations Unies actives en Tunisie collaborent avec les différents ministères dans le suivi de l’exécution des ODD.