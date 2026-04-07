La Bourse de Tunis et ONU Femmes Tunisie viennent de célébrer la cérémonie mondiale « Ring the Bell for Gender Equality », à l’occasion de la Journée internationale des femmes, à l’instar des places boursières du monde entier, d’après un communiqué publié par la Bourse de Tunis.

Portée au niveau international en étroite coordination avec la Fédération Internationale des Bourses de Valeurs (WFE) et l’Initiative SSE (Sustainable Stock Exchanges) des Nations Unies, cette cérémonie vise à promouvoir les droits des femmes auprès de l’écosystème entrepreneurial.

Elle engage les acteurs du secteur financier à faire de l’égalité un levier stratégique de performance durable et de croissance inclusive.

L’édition 2026 en Tunisie a mis l’accent sur des engagements concrets, notamment le renforcement de la présence des femmes dans les instances de gouvernance des sociétés cotées et la mobilisation de capitaux en faveur de l’équité.

Dans leurs allocutions d’ouverture, M. Bilel Sahnoun, Directeur Général de la Bourse de Tunis, et Mme Florence Basty, Représentante d’ONU Femmes pour la Tunisie et la Libye, ont souligné le rôle moteur du marché financier pour accélérer la transition vers une économie plus inclusive, a rapporté la Bourse.

Un panel de haut niveau a ensuite réuni des représentants du secteur financier et des partenaires internationaux. Les discussions ont porté sur le rôle des instruments financiers, des politiques d’emploi et des investissements responsables dans la concrétisation du changement et l’autonomisation des femmes.

Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de l’Initiative SSE des Nations Unies, à laquelle la Bourse de Tunis a adhéré dès 2015, et contribue directement à la réalisation de l’Objectif de Développement Durable (ODD).

En faisant sonner la cloche de l’égalité, la Bourse de Tunis et ONU Femmes réaffirment leur ambition commune : ériger le secteur privé et le marché financier en acteurs clés de la promotion des droits des femmes et d’un développement durable en Tunisie, lit-on dans le communiqué