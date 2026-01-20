La Fédération nationale des communes tunisiennes (FNCT) a lancé un appel à candidatures pour sélectionner cinq municipalités qui bénéficieront d’un programme d’accompagnement visant à renforcer une gouvernance locale inclusive et durable.

Ce programme, qui s’inscrit dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD), a pour objectif principal d’intégrer l’approche genre dans les politiques publiques locales, la planification, les services municipaux et l’élaboration participative de plans d’action en faveur de l’égalité entre les sexes.

Les municipalités retenues bénéficieront d’un diagnostic institutionnel et territorial intégrant le genre, ainsi que d’un accompagnement pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action municipal « Genre – Développement Durable », budgétisé et concret, en partenariat avec les acteurs locaux.

Les axes principaux du programme porteront sur une gouvernance locale intégrant le genre, une planification stratégique alignée sur les ODD, une participation citoyenne inclusive et l’adoption d’un budget sensible au genre et aux ODD.

Parmi les résultats attendus, la FNCT cite l’approbation de plans d’action municipaux, le renforcement des capacités des collectivités en matière d’égalité et de développement durable, ainsi que la mise en œuvre d’actions locales concrètes et mesurables.

Cette initiative s’aligne notamment sur les ODD n°5 (égalité entre les sexes), n°10 (réduction des inégalités), n°11 (villes durables), n°16 (institutions efficaces et inclusives) et n°17 (partenariats).