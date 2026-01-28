La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT) s’est jointe au réseau d’innovation et de durabilité SMAC (Modèle Durable pour les PME d’hébergement méditerranéen), qui vient d’être lancé récemment par le Programme “Interreg NEXT MED”.

Le projet Modèle durable pour les PME d’hébergement méditerranéen ( SMAC ) vise à accompagner des micro‑, petites‑ et moyennes‑entreprises d’hébergement du bassin méditerranéen vers des pratiques durables simples, accessibles et réellement adaptées à leur réalité, a indiqué le Programme “Interreg NEXT MED”, dans un communiqué publié mardi à Tunis.

Visant également à rendre le tourisme durable tangible, pragmatique et inclusif, le projet SMAC sera mis en œuvre dans un cadre de partenariat transnational entre la Grèce, l’Espagne, l’Égypte, la Tunisie et la Turquie avec six partenaires associés, coordonné par la Chambre de Commerce de Drama, et financé par le programme de coopération transnationale “Interreg NEXT MED”.

Ce programme Interreg NEXT ‘Bassin de la mer Méditerranée’ (‘NEXT MED’) est la troisième génération de l’une des plus grandes initiatives de coopération mises en œuvre par l’Union européenne en Méditerranée.

Réunies durant deux journées de travail les 20 et 21 janvier dans la ville grecque Drama, à l’initiative de la chambre de Drama, bénéficiaire principal du projet, les parties prenantes ont réaffirmé leur engagement commun, de renforcer la coopération, l’innovation et la compétitivité du tourisme durable en Méditerranée.

Ainsi, les résultats attendus du projet sont la transition progressive des petites entreprises vers la durabilité, l’amélioration de la performance environnementale, le renforcement de la compétitivité et de la résilience du secteur touristique, et la contribution concrète aux objectifs du Pacte vert et aux Objectifs de développement durable (ODD) de l’Organisation des Nations unies (ONU)

“Cette alliance transnationale reflète la diversité et la richesse de la Méditerranée. Ensemble, nous rendrons le tourisme durable accessible à tous.”, a conclu le Programme “Interreg NEXT MED”.