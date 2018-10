La Bourse de Tunis entame la séance de Jeudi, dans le vert. Le Tunindex gagne 0,14%, à 7 487,20 points, dans un faible volume d’échange de 0, 255 MD, selon MCP.

A la hausse , le titre UADH grimpe de 4,79 % à 1,53 D, suivi par les titres TAWASSOL GROUP HOLDING et ALKIMIA qui s’élèvent respectivement de 3,03 % et 2,96 %, à 0,34D et 36,59 D.

A la baisse , le titre CARTHAGE CEMENT cède 3,44 % à 1,40 D, tout comme les titres CELLCOM et SOMOCER qui ont reculé respectivement de 2,96 % et 2,56 %, à 1,31 D et 1,14 D.