” La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mercredi, sur une note négative. Le TUNINDEX cède 0,84% pour se situer à 7 477 points, dans un marché morose, en enregistrant un volume d’échange de 4,435 millions de dinars(MD) “, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations a été tirée vers le bas affichant seulement 15 valeurs en hausses contre 36 titres en repli.

Le titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance, mobilisant 0,647 MD de ses capitaux, à 23,80 D, soit un décroissement de 0,62%.

A la hausse, le titre TAWASSOL GROUP HOLDING affiche un accroissement de 3,12 % à 0,33 dinar(D) suivi par le titre CITY CARS qui s’est élevé de 3% pour se monnayer à 11,33 D. Le titre ALKIMIA quant à lui a affiché une hausse de 2,95 % pour se stabiliser à 35,53 D.

Toujours dans le vert, les titres UADH et AIR LIQUIDE ont réalisé un gain respectif de 2,81 % et 2,13 % clôturant la séance à 1,46 D et 85 D.

A l’opposé, le titre SANIMED a perdu 5,81 % à 1,62 D, suivi par le titre CIMENT DE BIZERTE qui a plié de 4,46 % à 1,71D. Le titre SITS quant à lui, a enregistré un déclin de 4,41 % à 1,95 D.

Dans le rouge également, les titres SIPHAT et LAND’OR ont baissé respectivement de 4,12 % et 3,25 % clôturant la séance à 3,25 D et 9,20 D.