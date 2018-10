L’économiste et ancien ministre des Finances, Houcine Dimassi, propose la formation d’un gouvernement de compétences non partisan, qui aura pour mission d’élaborer, au cours d’une période qui ne dépasse pas trois ans, un programme de stabilisation pour surmonter la situation économique difficile que connaît le pays.

Intervenant lors d’un atelier de travail sur l’avenir politique et le développement organisé les 13 et 14 octobre à Sousse, il a souligné que le programme de stabilisation proposé prévoit, essentiellement, dans une première étape le gel des prix, des salaires et de la fiscalité pour une période d’au moins de trois ans.

Et d’ajouter que ce programme contribuera à stopper l’inflation, la dépréciation du dinar et le déficit commercial.

Dimassi a avancé que la deuxième phase du programme proposé prévoit la réalisation des réformes structurelles de base, notamment, dans les domaines de la finance publique, du système bancaire, des systèmes de la sécurité sociale, des caisses de compensation et des entreprises publiques.