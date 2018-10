La Chambre nationale des bijoutiers a observé, vendredi 12 courant, un mouvement de protestation à La Kasbah pour revendiquer une nouvelle loi réorganisant la profession de bijoutier-joaillier, laquelle loi doit être libérale et préservant la réputation des professionnels.

Selon le président de ladite chambre, Hatem Ben Youssef, la présidence du gouvernement a convenu avec la Chambre d’organiser la semaine prochaine une séance de travail réunissant tous les intervenants dont les ministères des finances et d tourisme et de l’artisanat pour examiner les revendication des professionnels

Il précise que la loi organisant le secteur, en vigueur depuis 2005, impose un contrôle abusif sur la profession et prévoit des peines d’emprisonnement contre les opérateurs outre la saisie des bijoux et des équipements de travail et la fermeture des commerces et ateliers et ce parfois pour de longue période ce qui est de nature à bloquer les activités des professionnels et porte atteinte à leur réputation.

Il a cité les cas de deux commerçants bien connus dont la marchandise soit environ 48 kg d’or et la voiture ont été saisis depuis 2017 sans les traduire devant la justice appelant à faire participer les professionnels et la chambre à l’élaboration d’un nouveau texte de loi.