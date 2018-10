Samsung Electronics Ltd a présenté le Galaxy A9, un smartphone conçu pour ceux qui désirent explorer et capturer des moments et les partager tels qu’ils les voient. Cet appareil inédit fait son entrée avec la première caméra arrière quadravision au monde, dotée de fonctionnalités spécialement conçues pour vous aider à vivre pleinement l’instant présent.

Le Galaxy A9 a été créé pour ceux qui savent ce qu’ils veulent et vont le chercher. Qu’il s’agisse de capturer des selfies spectaculaires ou un panorama parfait, le Galaxy A9 se présente comme le compagnon idéal pour saisir et partager ses aventures au quotidien, peu importe où la vie vous emmène.

Captez le moment présent comme personne !

«En tant que leader mondial dans l’innovation des smartphones, nous comprenons le besoin d’innovation dans un monde en perpétuelle évolution et piloté par la communication visuelle», a déclaré DJ Koh, président et PDG de l’unité IT & Mobile Communications Division chez Samsung Electronics. «Fort de notre savoir-faire dans le développement d’appareil photo, nous avons mis en place les technologies de nouvelle génération sur la gamme Galaxy pour donner à davantage d’utilisateurs la possibilité d’expérimenter une innovation de pointe. Nous sommes ravis de tenir cette promesse et de lancer une caméra inédite sur le Galaxy A9».

Dans un monde passionnant et connecté où les moments et les souvenirs, quotidiens ou ponctuels, sont saisis et partagés à chaque instant, le smartphone est devenu bien plus qu’un simple appareil. C’est la raison pour laquelle le Galaxy A9 est doté des meilleures innovations de Samsung en matière d’appareil photo afin de permettre aux utilisateurs de réaliser plus, d’expérimenter plus et de découvrir plus de possibilités chaque jour.

Comment ? Grâce à la nouvelle caméra arrière quadravision

Le Galaxy A9 permet de prendre des photos belles et vivaces sans aucun effort. Avec quatre lentilles, vous aurez encore plus de possibilités pour révéler votre créativité, capturer, créer et partager des images surprenantes.

Rapprochez-vous sans compromis avec le zoom optique 2x pour des prises de vue détaillées indépendamment de la distance.

Saisissez le monde dans sa totalité avec les lentilles ultra angles et visez comme un pro avec l’optimiseur de scène. Grâce à la reconnaissance de scène IA, votre appareil photo est plus intelligent et capable d’identifier le sujet et ajuster les paramètres pour obtenir les meilleures photos en un clic.

Exprimez votre créativité avec les lentilles de profondeur et prenez la liberté de gérer manuellement la profondeur du champ et focaliser sur le sujet pour des prises de vue professionnelles et exceptionnelles.

Saisissez des images claires et lumineuses dans des conditions à faible ou vive luminosité avec les lentilles 24MP pour de magnifiques photos à toute heure de la journée.

Et… une puissance de la batterie exceptionnelle

La puissance de la batterie du Galaxy A9 est de 3,800 mAh[1]. Elle a été élaborée pour vous permettre de vivre sans limites et de bénéficier de performances exceptionnelles et durables. Vous pouvez maintenant tout capturer sans restriction, stocker plus et supprimer moins avec un stockage s’élevant à 128 GB et une mémoire extensible allant jusqu’à 512 GB.

Conçu pour vous faciliter la vie, le Galaxy A9 intègre Bixby[2], Samsung Pay[3] et Samsung Health et vous pouvez bénéficier des avantages multitâches que le Galaxy A9 met à disposition, à l’instar de l’App Pair.

Son design est haut de gamme

Inspiré du design haut de gamme de Samsung, le Galaxy A9 est proposé en trois teintes uniques ; Caviar Black, Lemonade Blue et Bubblegum Pink[4] avec un design élégant et ergonomique qui tient dans la main et un dos en verre incurvé en 3D pour une sensation de confort hors pair.

Pour obtenir plus de renseignements sur Galaxy A9, veuillez consulter http://www.samsungmobilepress.com news.samsung.com/galaxy ou www.samsung.com/galaxy

Caractéristiques du Galaxy A9 de Samsung

Ecran : 6.3” Full HD+ Super AMOLED, 1080×2220 (*Ecran mesuré en diagonal comme un rectangle complet sans tenir compte des coins arrondis.

Caméra Arrière : Caméra Quadravision

– Caméra principale : 24MP AF, F1.7

– Télé-objectif: 2X optical zoom, 10MP AF, F2.4

– Ultra angle : 120°, 8MP, F2.4

– Profondeur : 5MP, F2.2

Avant : 24MP, F2.0

Dimensions 162.5 x 77 x 7.8 mm, 183g

AP Octa Core (2.2GHz Quad + 1.8GHz Quad) Mémoire 6GB RAM, 128GB + MicroSD Slot (up to 512GB) 8GB RAM, 128GB + MicroSD Slot (up to 512GB)* *Peut varier selon les marchés et les opérateurs mobiles *La mémoire d’utilisateur est moins que la mémoire totale en raison du stockage du système d’exploitation et du logiciel utilisé pour exploiter les fonctions de l’appareil. La mémoire d’utilisateur réelle varie selon l’opérateur et peut changer avec les mises à jour du logiciel.

Batterie 3,800mAh (typique) · Valeur typique testée dans les conditions d’un laboratoire tiers. La valeur type est la valeur moyenne estimée en tenant compte de la différence de capacité de la batterie par rapport aux échantillons testés selon la norme CEI 61960. La capacité nominale (minimale) est de 3,720 mAh. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction de l’environnement du réseau, des habitudes d’utilisation et d’autres facteurs.

OS Android 8.0 (Oreo) Réseau 2CA, LTE Cat.6

Connectivité Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MIMO, Bluetooth® v 5.0 (LE jusqu’à 2Mbps), ANT+, USB Type-C, NFC, Lieu (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) *les couvertures Galileo et BeiDou peuvent être limitées.

Paiement Samsung Pay (NFC)* * La disponibilité peut varier selon le pays, l’appareil, les fonctions, le fournisseur de la carte et le commerçant

Capteurs Accéléromètre, capteur digital, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de proximité, capteur de lumière RVB Audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Vidéo MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI, XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA

*Toutes les fonctions, caractéristiques, spécificités et autres informations relatives au produit fournies dans le présent document, comprenant les avantages, le design, le prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit, sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir grâce à ses idées et technologies innovantes. L’entreprise réinvente ainsi le monde de la télévision, des smartphones, des objets connectés, des tablettes, de l’électroménager, des réseaux, du stockage, des systèmes LSI, de la fonderie et des LED. Retrouvez toutes les annonces et contenus presse sur la Newsroom : news.samsung.com.