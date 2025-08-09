Le chiffre d’affaires global du secteur des télécommunications devrait atteindre environ 1,915 milliard de dinars, au cours du premier semestre de 2025, affirme l’Instance Nationale des Télécommunications (INT) .

Dans un rapport publié, vendredi, sur l’évolution du marché des télécommunications au cours du premier semestre 2025, l’Instance souligne que les données financières relatives à la performance des entreprises de télécommunications au cours du deuxième trimestre de cette année restent estimatives et que ces données sont susceptibles d’être modifiées en fonction des mises à jour fournies par les entreprises de télécommunications.

Le marché des télécommunications tunisien, qui fournit des services de téléphonie fixe et mobile, en plus d’autres services, y compris l’internet mobile, a réalisé un chiffre d’affaires de près de 1,929 milliard de dinars au cours du premier semestre 2024, contre 1,835 milliard de dinars au premier semestre 2023.

L’Instance a indiqué que le nombre d’abonnements résidentiels Téléphonie Fixe a enregistré une augmentation au cours du premier semestre 2025, au niveau des abonnements à domicile pour chaque 100 familles, atteignant 51,9 % contre 50,3% en 2024 et 49,1% en 2023.

Le nombre d’abonnements au service Internet à domicile pour chaque 100 familles s’est accru pour atteindre 50,1 % au cours du premier semestre de 2025, contre 48,4% cours du premier semestre de 2024 et 47,4% au cours du premier semestre de 2023.

Le nombre d’abonnements à la téléphonie mobile a diminué au cours du premier semestre de 2025, pour chaque 100 résidents, de 122,1 %, après avoir été d’environ 125,5 % pendant la même période de l’année 2024 et à 135,6 % au cours du premier semestre de 2023.

Le nombre d’abonnements Data Mobile pour chaque 100 résidents a diminué au cours du premier semestre de 2025, passant à 89,3 %, contre environ 91,5 % au premier semestre de 2024 et 94 % au premier semestre de 2023.

L’Instance a imputé la baisse du nombre d’abonnements de téléphonie mobile à plusieurs raisons, dont l’annulation de l’abonnement de l’un des opérateurs de réseau virtuel de téléphonie mobile, qui a cessé de fonctionner depuis 2024.

La mise à jour des données avec les entreprises de télécommunications dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution n° 3 de 2024 émise par l’Instance nationale des télécommunications concernant la protection des droits des utilisateurs des services de télécommunication lors de l’abonnement à des services de téléphonie mobile destinés au public explique cette régression.