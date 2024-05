Le nombre d’abonnements aux réseaux téléphoniques mobiles (Tunisie télecom, Ooredoo Tunisie, Orange Tunisie, Lycamobile et Cayon Cloud Communications 3C) a atteint 16,4 millions en 2023, contre 12,7millions en 2013, soit une hausse de 29%, indique l’Institut National de la Statistique (INS).

Dans un rapport annuel sur les indicateurs d’infrastructures de 2022, l’INS a fait savoir que le taux de couverture de la population par les services de troisième génération (3G) a évolué de 89, 5% en 2013 à 99,8% en 2023.

Cela est dû principalement aux réalisations continues au profit de ce secteur en vue de la modernisation de l’infrastructure, et ce, à travers l’extension et la mise à niveau des systèmes de commutation, l’amélioration et la diversification de la qualité des services ainsi que l’extension et la densification de la capacité du réseau téléphonique mobile, explique l’INS.

Le secteur de l’internet mobile a connu aussi une évolution importante dans la mesure où le nombre d’abonnements est passé de 3,4 millions en 2013 à 11,8 millions en 2023.

S’agissant du secteur de la téléphonie fixe, le nombre d’abonnements aux réseaux téléphoniques fixes ( Tunisie Telecom, Ooredoo, Orange) a atteint 1,8 millions en 2022.

Le secteur internet fixe a aussi connu une évolution importante. En effet, le nombre d’abonnements est passé de 0,60 millions en 2013 à 1,7 millions en 2022. Ainsi, la densité de réseau internet fixe a atteint 15,7 abonnements pour 100 habitants en 2022, contre 5,5 abonnements pour 100 habitants en 2013.