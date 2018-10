Le Salon des femmes chefs d’entreprise “SEF 2018” se tiendra le 17 courant au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) avec la participation de 81 exposantes tunisiennes opérant dans tous les secteurs.

Organisée par la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprise sous l’égide de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de Sfax, en association avec la Chambre régionale des femmes chefs d’entreprise, relevant de l’UTICA, cette manifestation se tient pour la première fois à Tunis.

L’événement a pour objectif de faire connaître les entreprises des femmes promotrices, de diversifier l’activité économique exercée par les femmes et de jeter la lumière sur les capacités d’innovation et de créativité des femmes sur les plans national et international, à travers l’ouverture sur les marchés extérieurs.

Lors d’une conférence de presse, tenue jeudi 11 octobre à Tunis, la directrice du Salon, Leila Ben Salah Abid, a précisé que cette édition se poursuivra jusqu’au 21 octobre sur le thème “Femmes tunisiennes, esprit créateur et main à la tâche”.

Ce Salon verra la participation de six associations et structures, à l’instar de l’association “Raja” -qui vient en aide aux cancéreux-, les ministères de la Femme et de la Culture, le Centre des recherches, des études, de documentations et de l’information sur la femme (CREDIF).

Composé de 98 galeries aménagées sur une superficie de 1.660 m2, le Salon offrira l’occasion de vendre les produits et les créations de la femme tunisienne dans tous les secteurs (industrie, commerce, artisanat, petits métiers…), de nouer des relations entre les femmes des chefs d’entreprises, à travers l’organisation de réunions de travail (20 octobre) et la facilitation de l’accès des entreprises aux marchés extérieurs, outre la tenue d’une journée diplomatique (19 octobre 2018), destinée aux ambassadeurs accrédités en Tunisie.

Le programme “SEF2018” comprend également un forum économique sur les mécanismes et les moyens de financements des projets des femmes avec la participation de l’Agence allemande de la coopération internationale (GIZ), la Banque de financements des petites et moyennes entreprises (BFPME) et un forum sur la numérisation des entreprises des femmes et indépendance économique des femmes.

Selon la directrice du Salon, la Chambre régionale des femmes chefs d’entreprise de Sfax projette également d’organiser une manifestation similaire en février 2019 à Sfax et une autre à Kinshasa (République Démocratique du Congo) en association avec la Chambre congolaise nationale des femmes chefs d’entreprise, attirée par le produit tunisien.