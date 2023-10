La Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entreprises (CNFCE) a été consacrée meilleure organisation de la Fédération des femmes entrepreneurs du COMESA (COMFWB), a fait savoir, hier vendredi, la présidente de la Chambre, Laila Belkhiria.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée en hommage aux femmes participant au Programme régional de compétitivité des entreprises et d’accès aux marchés (RECAMP), elle a indiqué que cette consécration intervient en reconnaissance des efforts de la CNFCE dans la promotion de l’entrepreneuriat féminin et de sa contribution au renforcement de l’investissement et de l’économie nationale.

Pour rappel, la CNFCE est membre de la Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entreprises (CNFCE) depuis 2020 et Chef de file de cette organisation pour les pays d’Afrique du nord.