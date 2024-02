Saifeddine Berhouma, CEO de DecliTech est décrit par ses proches comme étant altruiste, passionnée par les hautes technologies, l’intelligence artificielle et la robotique. Il est membre de « Digital Africa » qui réunit des incubateurs, financiers institutionnels, venture-capitalists, clusters techs venant de nombreux pays africains au service des entrepreneurs numériques africains.

Il a fondé de nombreuses startups toutes versées dans les technologies innovantes dont « FRTN technologies » spécialisée dans la gestion des projets informatiques et le management de l’innovation. Il a pu grâce à FRTN technologies, former des milliers d’accompagnateurs et incuber des milliers de futurs entrepreneurs.

Pour le lancement et le développement du programme de la startup DecliTech, Saifeddine Berrhouma, n’a pas eu recours à des levées de fonds. « En raison d’une forte demande dès son lancement, DecliTech a rapidement trouvé son public et est devenu rentable dès ses premiers mois. Ainsi, nous n’avons pas eu besoin de recourir à des financements externes pour soutenir notre projet, ce qui témoigne de son succès en mode bootstrapping ».

Cette réussite précoce souligne la pertinence du concept et la réceptivité du marché à l’initiative DecliTech. Une startup qui a adopté le modèle bootstrap, soit une structure qui ne réalise pas de levée de fonds pour développer son produit et soutenir sa croissance et dont l’avantage pour les fondateurs consiste, entre autres, à conserver l’intégralité des parts de l’entreprise, garder le pouvoir décisionnel et ne pas subir la pression de potentiels investisseurs.

« Nous avons su répondre efficacement aux besoins des parents en matière d’éducation numérique pour leurs enfants dès le départ, ce qui a contribué à notre croissance rapide et à notre succès financier. En gérant judicieusement nos ressources et en restant concentrés sur nos objectifs, nous avons pu établir une base solide pour le programme DecliTech avec de nombreux instructeurs, coachs et un panel d’experts sans dépendre de financements externes » explique Saifeddine Berrhouma.

Preuve irréfutable que non seulement éducation et technologie se marient bien mais génèrent également des revenus financiers considérables. « Cela démontre notre capacité à nous adapter rapidement et à générer des résultats tangibles dans le domaine de l’éducation et de la technologie » assure le fondateur de DecliTech.

A.B.A